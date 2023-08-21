Полиция Дагестана организовала проверку из-за резонансной фотосессии туристок
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Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
«Полиция Дагестана проводит проверку по факту фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, фотосессия двух девушек вызвала высокий общественный резонанс.
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