Полиция Дагестана организовала проверку из-за резонансной фотосессии туристок

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по административной статье о пропаганде ЛГБТ после фотосессии двух девушек в популярном туристическом месте.

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© Liudmila Chernetska