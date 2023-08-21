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Полиция Дагестана организовала проверку из-за резонансной фотосессии туристок

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В Дагестане сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по административной статье о пропаганде ЛГБТ после фотосессии двух девушек в популярном туристическом месте.
Полиция Дагестана организовала проверку из-за резонансной фотосессии туристок
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом информирует ГУ МВД России по региону.

«Полиция Дагестана проводит проверку по факту фотосессии двух девушек на Сулакском каньоне», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фотосессия двух девушек вызвала высокий общественный резонанс.

Ранее мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артёма Савиновского за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений на сервисе «Кинопоиск».

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