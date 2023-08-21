Узнать больше

Учёный Татевосян рассказал о работе Азиатской сейсмологической комиссии

Короткая ссылка
Заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности доктор физико-математических наук Рубен Татевосян рассказал подробности о работе Азиатской сейсмологической комиссии, которую он недавно возглавил.
Учёный Татевосян рассказал о работе Азиатской сейсмологической комиссии
  • Gettyimages.ru
  • © Charles O'Rear

«Её цель в том, чтобы облегчать взаимодействие между учёными-сейсмологами азиатских стран. Например, содействовать исследованию землетрясений, которые происходят на пограничных территориях», — заявил Татевосян в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, природная стихия не знает границ, и те же события 6 февраля оказались разрушительными и для Турции, и для Сирии.

«Стабильно высокая сейсмическая активность наблюдается по всему Тихоокеанскому кольцу. В него входят наши Курильские острова, Сахалин, Камчатка. Кольцо затрагивает Японию, Филиппины, Суматру, Аляску. А самое сильное из известных нам землетрясений произошло в Андах, на территории Чили», — отметил эксперт.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Дмитрий Завьялов рассказал, что пока стопроцентный метод прогноза землетрясений не найден, поэтому учёные в своих предсказаниях ориентируются на ряд косвенных признаков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить