Учёный Татевосян рассказал о работе Азиатской сейсмологической комиссии

Заместитель директора Института физики Земли РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности доктор физико-математических наук Рубен Татевосян рассказал подробности о работе Азиатской сейсмологической комиссии, которую он недавно возглавил.

«Её цель в том, чтобы облегчать взаимодействие между учёными-сейсмологами азиатских стран. Например, содействовать исследованию землетрясений, которые происходят на пограничных территориях», — заявил Татевосян в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, природная стихия не знает границ, и те же события 6 февраля оказались разрушительными и для Турции, и для Сирии.

«Стабильно высокая сейсмическая активность наблюдается по всему Тихоокеанскому кольцу. В него входят наши Курильские острова, Сахалин, Камчатка. Кольцо затрагивает Японию, Филиппины, Суматру, Аляску. А самое сильное из известных нам землетрясений произошло в Андах, на территории Чили», — отметил эксперт.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Дмитрий Завьялов рассказал, что пока стопроцентный метод прогноза землетрясений не найден, поэтому учёные в своих предсказаниях ориентируются на ряд косвенных признаков.