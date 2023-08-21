Депутат Фёдоров заявил, что граждане не вправе проникать в подземные коллекторы

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что у граждан нет права проникать в подземные коллекторы.

«Бывают природные пещеры, у которых нет хозяина. Но коллектор — это тот объект, у которого есть хозяин. В соответствии с законодательством РФ, любой владелец объекта, который может нести какую-то опасность, отвечает за его безопасность», — сказал он в беседе с URA.RU.

Соответственно, отметил Фёдоров, владелец должен был обеспечить такой режим, чтобы не было возможности доступа в коллектор для посторонних лиц.

Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.

Позже стало известно об обнаружении ещё двух погибших.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей, пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.