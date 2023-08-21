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Подмосковье и ДНР организовали отдых для 2500 детей

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Московская область и ДНР организовали отдых для 2,5 тыс. детей из Донбасса и семей участников СВО, заявил губернатор Андрей Воробьёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Подмосковье и ДНР организовали отдых для 2500 детей
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы с губернатором Денисом Пушилиным на связи. Организовали отдых детям: 1,6 тыс. человек отправили на море, а 900 ребят приехали к нам, в «Литвиново». Это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, их дети также могли отдохнуть. Сам ездил туда, разговаривал», — сказал Воробьёв.

По его словам, в Подмосковье адресно работает филиал фонда «Защитники Отечества».

«Стараемся уделять ещё больше внимания тем, кто нуждается в опеке. Причём просьбы бывают самые разные, некоторые невозможно прописать на бумаге», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области подвели итоги детской оздоровительной кампании.

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