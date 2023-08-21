Спасатель Халилов прокомментировал ситуацию с экскурсиями в коллекторы

Дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС Эдуард Халилов высказался о ситуации с экскурсиями в коллекторы.

«Насколько я знаю, это всё незаконно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в разных городах тем не менее диггеры продолжают на свой страх и риск забираться в разные опасные места.

«Но одно дело, когда они сами лезут, подвергая опасности сами себя, но совсем другое, когда они создают экспедиции и берут за это деньги», — отметил Халилов.

Как добавил эксперт, нередки случаи, когда люди теряются, получают травмы.

Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.

Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего.