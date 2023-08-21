Спасатель Халилов прокомментировал ситуацию с экскурсиями в коллекторы
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«Насколько я знаю, это всё незаконно», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, в разных городах тем не менее диггеры продолжают на свой страх и риск забираться в разные опасные места.
«Но одно дело, когда они сами лезут, подвергая опасности сами себя, но совсем другое, когда они создают экспедиции и берут за это деньги», — отметил Халилов.
Как добавил эксперт, нередки случаи, когда люди теряются, получают травмы.
Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.
Позже стало известно об обнаружении третьего погибшего.