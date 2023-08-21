Адресную материальную помощь в Ульяновской области получили 5 тысяч жителей с начала года

В Ульяновской области прокомментировали ход оказания адресной помощи жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«По итогам проведённых заседаний в этом году адресную материальную помощь получили 4738 человек на сумму 224,4 млн рублей. Подобный формат помогает людям решить жизненные проблемы», — заявил губернатор Алексей Русских.

Со своей стороны, министр социального развития региона Анна Тверскова отметила, что ежегодно на оказание адресной помощи выделяется около 250 млн рублей.

«Для оформления такой государственной поддержки можно обратиться в отделение соцзащиты района, специалисты помогут оформить необходимый пакет документов», — уточнила Тверскова.

Ранее сообщалось, что в Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».