Узнать больше

Адресную материальную помощь в Ульяновской области получили 5 тысяч жителей с начала года

Короткая ссылка
В Ульяновской области прокомментировали ход оказания адресной помощи жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Адресную материальную помощь в Ульяновской области получили 5 тысяч жителей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

Об этом сообщает mosaica.ru.

«По итогам проведённых заседаний в этом году адресную материальную помощь получили 4738 человек на сумму 224,4 млн рублей. Подобный формат помогает людям решить жизненные проблемы», — заявил губернатор Алексей Русских.

Со своей стороны, министр социального развития региона Анна Тверскова отметила, что ежегодно на оказание адресной помощи выделяется около 250 млн рублей.

«Для оформления такой государственной поддержки можно обратиться в отделение соцзащиты района, специалисты помогут оформить необходимый пакет документов», — уточнила Тверскова.

Ранее сообщалось, что в Московской области многодетные семьи с низким уровнем дохода смогут оформить новую выплату на портале «Госуслуги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить