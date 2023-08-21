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Более половины родителей в Москве получили свидетельство о рождении сразу в роддомах

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Более половины родителей в Москве в 2022 году получили свидетельство о рождении ребёнка сразу в роддомах, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более половины родителей в Москве получили свидетельство о рождении сразу в роддомах
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

Об этом сообщает НСН.

В настоящее время в роддомах работают около 100 сотрудников центров госуслуг. Можно не только зарегистрировать рождение ребёнка, но и подать документы на отдельные социальные выплаты.

Ракова также напомнила, что летом 2022 года все московские детские поликлиники перешли на ведение только электронных медкарт.

Ранее сообщалось, что более 175 тыс. москвичей прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

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