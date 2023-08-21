В московских ревматологических центрах внедрили телемедицинский сервис
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
«Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте», — сказала Ракова.
Получить дистанционную помощь можно с помощью приложения «ЕМИАС. Телемедицина».
Ранее сообщалось, что более 175 тыс. москвичей прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.