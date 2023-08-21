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В московских ревматологических центрах внедрили телемедицинский сервис

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В московских ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В московских ревматологических центрах внедрили телемедицинский сервис

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте», — сказала Ракова.

Получить дистанционную помощь можно с помощью приложения «ЕМИАС. Телемедицина».

Ранее сообщалось, что более 175 тыс. москвичей прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.

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