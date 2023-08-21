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В Москве после капремонта открылись ещё три поликлиники

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В Москве после капитального ремонта открылись ещё три поликлиники, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве после капремонта открылись ещё три поликлиники

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«После капитального ремонта открыли три поликлиники: головное здание ДГП №132 в Ново-Переделкино, третий филиал диагностического центра №5 в Бибирево и детско-взрослую поликлинику в Северном Бутово», — сказал мэр.

В общей сложности эти учреждения обслуживают более 82 тыс. детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили фармацевтическое предприятие «Р-Опра», расположенное на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде.

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