В Волгоградской области подвели итоги детской оздоровительной кампании

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания заявил, что этим летом в пришкольных и загородных лагерях региона отдохнули свыше 86 тыс. детей и подростков.

Бочаров отметил, что это на тысячу человек больше, чем планировалось в начале лета, и на три тысячи больше по сравнению с прошлым годом, сообщает novostivolgograda.ru.

Он поручил руководству профильных блоков областной администрации и главам муниципалитетов провести в полном объёме все намеченные в рамках четвёртой смены мероприятия и в плановом порядке завершить детскую летнюю кампанию.

В июне сообщалось, что в Тюменской области в 2023 году более 6 тыс. детей отдохнули в загородных лагерях.