Участники «Территории смыслов» обсудили современные вызовы для образования
- РИА Новости
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Об этом сообщает газета «Взгляд».
«Важно понимать, ради чего люди работают. Кто главный в школе: учитель или ученик? Я считаю, что ученик. Необходимо сосредоточиться на такой проблеме, как донесение важных смыслов и ценностей до умов школьников и студентов, в том числе тех идей, которые обсуждаются здесь на форуме», — отметил Фурсенко.
По его словам, педагоги должны быть защищены и действовать стоит не столько через законодательные акты, сколько через институты общественного мнения.
Среди участников смены был проведён опрос, согласно которому молодые учителя считают кадровый голод и развитие технологий главными вызовами системы образования в ближайшие годы.
Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал участникам всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» о формировании культурного кода.