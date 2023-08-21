Участники «Территории смыслов» обсудили современные вызовы для образования

Помощник президента России Андрей Фурсенко выступил на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, образование — это тот инструмент, который позволяет перестроить страну и будущее для молодого поколения.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Важно понимать, ради чего люди работают. Кто главный в школе: учитель или ученик? Я считаю, что ученик. Необходимо сосредоточиться на такой проблеме, как донесение важных смыслов и ценностей до умов школьников и студентов, в том числе тех идей, которые обсуждаются здесь на форуме», — отметил Фурсенко.

По его словам, педагоги должны быть защищены и действовать стоит не столько через законодательные акты, сколько через институты общественного мнения.

Среди участников смены был проведён опрос, согласно которому молодые учителя считают кадровый голод и развитие технологий главными вызовами системы образования в ближайшие годы.

Ранее режиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал участникам всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» о формировании культурного кода.