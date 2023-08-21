Почти семь тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках региона летом

В Московской области с начала лета почти семь тыс. человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке».

Так, в минувшие выходные бесплатно проверить своё здоровье можно было в 25 подмосковных парках — Балашихе, Клину, Коломне, Пушкине и др., передаёт телеканал «360».

«С начала лета жители Подмосковья могут проверить своё здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона», — прокомментировала первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что более 175 тыс. москвичей прошли диагностику в павильонах «Здоровая Москва» за три месяца. Было проведено более 2,9 млн исследований, в том числе 712 тыс. лабораторных анализов.