Диггер Дубас: некоторые подземные коллекторы заполняются в дождь за 5—10 минут
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«Если спуститься туда не в то время, то можно вполне себе попасть, например в дождь. А в дождь некоторые из коллекторов заполняются в течение пяти — десяти минут», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметил Дубас, заходить в коллекторы в непогоду опасно.
Ранее московский диггер Даниил Давыдов в беседе с RT отметил, что главное правило любого диггера — никогда не вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах воды и так по щиколотку.