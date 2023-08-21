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Диггер Дубас: некоторые подземные коллекторы заполняются в дождь за 5—10 минут

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Диггер Никита Дубас заявил, что некоторые подземные коллекторы способны заполниться в дождливую погоду менее чем за десять минут.
Диггер Дубас: некоторые подземные коллекторы заполняются в дождь за 5—10 минут
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

«Если спуститься туда не в то время, то можно вполне себе попасть, например в дождь. А в дождь некоторые из коллекторов заполняются в течение пяти — десяти минут», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Дубас, заходить в коллекторы в непогоду опасно.

Ранее московский диггер Даниил Давыдов в беседе с RT отметил, что главное правило любого диггера — никогда не вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах воды и так по щиколотку.

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