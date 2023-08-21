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Полиция Владивостока проверяет сообщения о драке между подростками

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Во Владивостоке проверяют сообщение, появившееся накануне в местных СМИ, о потасовке между школьниками.
Полиция Владивостока проверяет сообщения о драке между подростками
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«В Приморье сотрудники полиции проводят проверку информации, размещённой в сети интернет, о нанесении подростками телесных повреждений несовершеннолетнему, предположительно, в районе улицы Баляева во Владивостоке», — передаёт vostokmedia.com со ссылкой на сообщение ведомства.

Полиция устанавливает обстоятельства и личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что пока ни участники, ни очевидцы инцидента в полицию не обращались.

Ранее сообщалось, что суд в Приморском крае заключил под стражу воспитанника спецшколы, который ранил сверстника ножом, а после сбежал из учреждения.

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