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Гусев опубликовал предвыборную программу кандидата в мэры Москвы

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Кандидат на пост московского мэра от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев представил свою предвыборную программу.
Гусев опубликовал предвыборную программу кандидата в мэры Москвы
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом сообщается в публикации издания «Москва 24».

Чтобы разработать программу, он встретился с жителями 146 районов города. По словам политика, её начали создавать и реализовывать ещё в 2022 году, и до сих пор проводится воплощение программы.

«Это часть нашей большой программы: 146 московских районов — 146 московских проблем», — отметил Гусев.

Он предложил меры по развитию инфраструктуры и безопасности Москвы, помощи пенсионерам и участникам спецоперации, малому бизнесу и так далее.

17 августа кандидаты в мэры Москвы на предвыборных дебатах выступили с предложениями по повышению зарплат медсёстрам и другими мерами по улучшению сферы здравоохранения.

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