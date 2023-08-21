В Челябинской области спасли четырёх человек во время шторма на озере
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на поисково-спасательную службу (ПСС).
В единую дежурно-диспетчерскую службу района поступило два вызова 19 августа.
Двух отдыхающих на сапборде, мужчину и женщину, на озере застиг шквалистый ветер. Спасатели обнаружили их в 2 км от берега и эвакуировали вместе с сапбордом.
В тот же день на Увильды спасатели оказали помощь 60-летней жительнице Челябинска с дочерью, которые решили совершить лодочную прогулку. Они также были эвакуированы.
В июле сообщалось, что на озере Тургояк в Челябинской области спасли троих туристов из Ижевска, попавших в шторм.