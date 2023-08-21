Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным ремонтом в курганской школе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — уточнили в ведомстве.
Следственные органы организовали проверку после публикаций в социальных сетях, где жители города пожаловались, что ремонт школы, который длился три года, сделан некачественно.
О результатах процессуальной проверки Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко.
Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по подозрению в получении взятки.