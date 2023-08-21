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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным ремонтом в курганской школе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад курганского следственного управления об итогах проверки в школе города Макушино. Проверку инициировали после жалоб жителей в соцсетях на некачественный ремонт в образовательном учреждении.
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным ремонтом в курганской школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы организовали проверку после публикаций в социальных сетях, где жители города пожаловались, что ремонт школы, который длился три года, сделан некачественно.

О результатах процессуальной проверки Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по подозрению в получении взятки.

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