Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным ремонтом в курганской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад курганского следственного управления об итогах проверки в школе города Макушино. Проверку инициировали после жалоб жителей в соцсетях на некачественный ремонт в образовательном учреждении.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы организовали проверку после публикаций в социальных сетях, где жители города пожаловались, что ремонт школы, который длился три года, сделан некачественно.

О результатах процессуальной проверки Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по подозрению в получении взятки.