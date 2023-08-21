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В ХМАО началась проверка после сообщения в СМИ о применении шокера к детям

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Прокуратура ХМАО начала проверку после публикации в СМИ о том, что житель Нефтеюганска бьёт своих детей электрошокером по рукам.
В ХМАО началась проверка после сообщения в СМИ о применении шокера к детям
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

В прокуратуре отметили, что на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России инициировал проверку в Новосибирске по факту насилия, которое отец применил в отношении своего несовершеннолетнего сына.

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