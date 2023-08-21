В ХМАО началась проверка после сообщения в СМИ о применении шокера к детям
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.
В прокуратуре отметили, что на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России инициировал проверку в Новосибирске по факту насилия, которое отец применил в отношении своего несовершеннолетнего сына.