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В Калининградской области сотрудники в основном не говорят с начальством о карьере

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Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование в Калининградской области, чтобы выяснить, насколько руководители заинтересованы в карьерном продвижении своих сотрудников.
В Калининградской области сотрудники в основном не говорят с начальством о карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

В ходе опроса лишь 27% жителей области заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития, информирует «Янтарный край».

Причём из числа этих опрошенных лишь 17% могут попасть на подобную встречу каждый месяц.

Ещё 10% респондентов обсуждают с руководством карьерные вопросы не чаще одного раза в год.

Большинство опрошенных (73%) признались, что никогда не говорили с начальством на темы собственного карьерного развития и профессионального роста. В 55% случаев респонденты признавались, что в их компаниях не принято давать обратную связь.

Ранее начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев рассказал, что длительный стресс, связанный с работой, может перерасти в эмоциональное выгорание.

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