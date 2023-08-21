В вузы Свердловской области подали заявления более 14% российских абитуриентов

В вузы Свердловской области подали заявления свыше 14% российских абитуриентов, заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

Об этом сообщает URA.RU.

«Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приёмной кампании более 78 тыс. абитуриентов подали 320 тыс. заявлений в вузы региона. Это более 14% от общего числа по стране, что говорит о востребованности здесь высшего образования», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в этом году региону выделили более 19,5 тыс. бюджетных мест, в том числе 9 тыс. для инженерных специальностей.

Ранее в Минобрнауки назвали самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы.