Психолог Ярикова: отказ от диалога усугубляет конфликт

Кандидат психологических наук Елена Ярикова рассказала, из-за каких ошибок чаще всего усугубляется конфликт. По её словам, прежде всего это отказ от диалога.

«Таким образом человек не даёт возможности собеседнику понять его точку зрения, а также понять и сами причины своей реакции и эмоций. Согласитесь, предугадать, что может обидеть оппонента, сложно, а если он ещё и отказывается это объяснять — ситуация вовсе заходит в тупик», — заявила Ярикова в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одна ошибка — это агрессия, поскольку неспособность контролировать эмоции обычно приводит к возникновению чувства вины, когда человек осознаёт, что наговорил лишнего.

«Нередко, когда конфликт заходит уже далеко и не остаётся аргументов для парирования, в ход идут прошлые обиды и обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к основной теме обсуждения», — отметила эксперт.

Как считает Ярикова, ошибкой является и желание доказать свою правоту любой ценой. Также ошибочно нежелание слышать и слушать, добавила она.

Ранее специалисты Департамента здравоохранения Москвы заявили, что появление лени часто связано с защитной функцией психики, которая пытается оградить человека от необязательного труда.