Специалист Савкин назвал незаконными любые экскурсии по подземным коллекторам

Руководитель центра подземных исследований «Остроб» Михаил Савкин заявил, что любые экскурсии, предполагающие спуск в московские коллекторы, являются незаконными.

«Никакие экскурсии в такие места официально не водятся. Это по закону запрещено. Потому что это технические зоны города. Вы же не поведёте людей в теплотрассу, правильно? Не поведёте людей в кабельный коллектор? Почему же тогда должны водиться экскурсии в водосточные коллекторы?» — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, системы водоотведения по регламенту обследуются лишь тогда, когда нет угрозы дождей, то есть зимой.

Ранее московский диггер Даниил Давыдов высказался в беседе с RT о ситуации с погибшими на экскурсии в коллекторе.