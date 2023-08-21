ВЦИОМ: больше четверти россиян признались, что не имеют никаких сбережений
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По результатам исследования выяснилось, что 68% граждан России хранят свои сбережения в рублях, в долларах накопления предпочитают хранить 6% россиян. Иную валюту предпочли 4% респондентов.
Более четверти опрошенных — 27% — признались, что не имеют сбережений вообще.
Ранее в ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.