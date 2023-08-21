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ВЦИОМ: больше четверти россиян признались, что не имеют никаких сбережений

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Больше четверти опрошенных россиян признались, что не имеют сбережений, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ВЦИОМ: больше четверти россиян признались, что не имеют никаких сбережений
  • Gettyimages.ru
  • © Atstock Productions

По результатам исследования выяснилось, что 68% граждан России хранят свои сбережения в рублях, в долларах накопления предпочитают хранить 6% россиян. Иную валюту предпочли 4% респондентов.

Более четверти опрошенных — 27% — признались, что не имеют сбережений вообще.

Ранее в ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.                                        

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