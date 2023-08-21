ВЦИОМ: больше четверти россиян признались, что не имеют никаких сбережений

Больше четверти опрошенных россиян признались, что не имеют сбережений, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По результатам исследования выяснилось, что 68% граждан России хранят свои сбережения в рублях, в долларах накопления предпочитают хранить 6% россиян. Иную валюту предпочли 4% респондентов.

Более четверти опрошенных — 27% — признались, что не имеют сбережений вообще.

Ранее в ЦБ России заявили, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.