На Ставрополье за неделю госпитализировали пятерых пациентов с COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Всего за неделю диагноз подтвердился у 47 человек, сообщает ИА «Победа 26».
За это время выздоровели 44 человека. Всего за период пандемии с болезнью справились почти 255 тыс. жителей региона.
«Число госпитализаций по-прежнему минимальное. Тем не менее всё ещё важно соблюдать меры эпидпрофилактики», — подчеркнул глава края Владимир Владимиров.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал в преддверии осеннего сезона вакцинироваться от COVID-19.