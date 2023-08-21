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На Ставрополье за неделю госпитализировали пятерых пациентов с COVID-19

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В Ставропольском крае за минувшую неделю, с 12 по 19 августа, госпитализировали пятерых пациентов с коронавирусом, в том числе двоих детей.
На Ставрополье за неделю госпитализировали пятерых пациентов с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Всего за неделю диагноз подтвердился у 47 человек, сообщает ИА «Победа 26».

За это время выздоровели 44 человека. Всего за период пандемии с болезнью справились почти 255 тыс. жителей региона.

«Число госпитализаций по-прежнему минимальное. Тем не менее всё ещё важно соблюдать меры эпидпрофилактики», — подчеркнул глава края Владимир Владимиров.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал в преддверии осеннего сезона вакцинироваться от COVID-19.

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