На Ставрополье за неделю госпитализировали пятерых пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае за минувшую неделю, с 12 по 19 августа, госпитализировали пятерых пациентов с коронавирусом, в том числе двоих детей.

Всего за неделю диагноз подтвердился у 47 человек, сообщает ИА «Победа 26».

За это время выздоровели 44 человека. Всего за период пандемии с болезнью справились почти 255 тыс. жителей региона.

«Число госпитализаций по-прежнему минимальное. Тем не менее всё ещё важно соблюдать меры эпидпрофилактики», — подчеркнул глава края Владимир Владимиров.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН посоветовал в преддверии осеннего сезона вакцинироваться от COVID-19.