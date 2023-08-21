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Психолог Зберовский рассказал, почему возникает синдром упущенного лета

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Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал, почему возникает синдром упущенного лета.
Психолог Зберовский рассказал, почему возникает синдром упущенного лета
  • Gettyimages.ru
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В беседе с РИАМО он заявил, что синдром упущенного лета возникает из-за отсутствия чёткого планирования.

Зберовский объяснил, что такой синдром связан с тем, что человек много планирует на лето, а по истечении срока грустит о нереализованном.

По словам психолога, при отсутствии дорожной карты или чёткого планирования по времени ничего не получится. 

Зберовский также советует чётко расписать задачу, чтобы что-то получить.

Ранее специалисты Департамента здравоохранения Москвы заявили, что появление лени часто связано с защитной функцией психики, которая пытается оградить человека от необязательного труда.

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