Психолог Зберовский рассказал, почему возникает синдром упущенного лета
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В беседе с РИАМО он заявил, что синдром упущенного лета возникает из-за отсутствия чёткого планирования.
Зберовский объяснил, что такой синдром связан с тем, что человек много планирует на лето, а по истечении срока грустит о нереализованном.
По словам психолога, при отсутствии дорожной карты или чёткого планирования по времени ничего не получится.
Зберовский также советует чётко расписать задачу, чтобы что-то получить.
Ранее специалисты Департамента здравоохранения Москвы заявили, что появление лени часто связано с защитной функцией психики, которая пытается оградить человека от необязательного труда.