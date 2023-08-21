Психолог Матари: причиной многих заболеваний может быть психосоматика

Психолог Анна Матари рассказала, что частота и тяжесть течения заболеваний зависят не только от общего состояния здоровья и иммунитета человека, но и от его психологического состояния.

В интервью сайту «Аргументы и Факты» специалист отметила, что психосоматические проблемы зачастую возникают из-за страхов и подавленных эмоций, а также из-за неправильных жизненных установок и низкой самооценки.

В зоне риска — трудоголики, перфекционисты, люди с «синдромом отличника», поскольку они поддерживают крайне высокий темп жизни, лишая себя отдыха ради достижения поставленной цели.

Ещё одна причина заболеваний кроется в недостатке любви к самому себе, отметила Матари.

По её словам, это может привести к различным дисфункциям и недомоганиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес и др.

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