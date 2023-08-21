Фонд имени Кадырова помог мужчине провести операцию на глазах

Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова помог мирному жителю оплатить две операции на глазах и восстановить зрение.

Военкор RT Влад Андрица рассказал историю сторожа по имени Данил, который приехал ещё до начала спецоперации на Украине в Донбасс искать работу, но начал слепнуть. Мужчине диагностировали четвёртую стадию катаракты.

Он познакомился с продавщицей Ириной, которая приютила его в своём доме — он прожил там почти год.

По её словам, однажды к ней в магазин зашёл комбат «Юг-Ахмата» Муса Борзиев и спросил, нужна ли кому-то помощь. Тогда Ирина рассказала о своём жильце.

В итоге Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова помог провести мужчине две операции и восстановить зрение. Сейчас Данил смог лично увидеться с Борзиевым и поблагодарить его.

«До операции вообще ничего не видел... Первые мои ощущения (после операции. — RT): я увидел операционную лампу, она такая здоровая, круглая, и я вижу, я чётко вижу её. И врача лицо увидел — всё. Мне так радостно стало!» — рассказал Данил.

Ранее бойцы ОМОН «Ахмат» Росгвардии при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова провели благотворительную акцию «Мы вместе с Россией» в Энергодаре Запорожской области.

Росгвардейцы передали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла продовольственные наборы и предметы первой необходимости, а также инвалидные кресла для граждан с ограниченными возможностями. Акция пройдёт также в ЛНР и ДНР.