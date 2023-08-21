В ХМАО водитель съехал в кювет после угона автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.
В ведомстве уточнили, что мужчина совершил угон автомобиля Toyota Avensis.
На данный момент автоугонщик находится в реанимации.
При этом, по данным управления МВД, мужчина был трезв, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в посёлке Энем Тахтамукайского района Адыгеи 20 августа произошло ДТП с участием трёх машин. Один человек погиб, есть пострадавшие.