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Специалист Ржавитина рассказала о запрещённых грузах для курьерской доставки

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Менеджер по обучению сотрудников в СДЭК Светлана Ржавитина рассказала о запрещённых к отправке курьерской компанией грузах.
Специалист Ржавитина рассказала о запрещённых грузах для курьерской доставки
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

В беседе с газетой «Известия» Ржавитина объяснила, что взрывоопасные вещества — например, пиротехника, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости — запрещены для отправки курьерской службой.

Кроме того, нельзя перевозить токсичные или ядовитые вещества и оружие.

«Также к числу запрещённых к перевозке грузов относятся животные и любой живой груз, останки и прах», — добавила специалист.

По её словам, скоропортящиеся товары можно перевозить только в термоконтейнерах с хладоэлементами.

Ржавитина добавила, что также запрещены к перевозке ценные грузы — драгоценные камни и металлы, денежные знаки.

По словам специалиста, при отправке за рубеж стоит помнить, что у каждой страны есть свои ограничения на ввоз и вывоз определённых товаров согласно её таможенному законодательству.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования сервиса экспресс-доставки СДЭК, каждый второй россиянин хотя бы раз отправлял посылки самому себе, при этом 12% делают так от трёх раз в год. По данным сервиса, более 310 тыс. человек оформили доставку с одним и тем же отправителем и получателем.

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