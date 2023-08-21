В августе в Удмуртии в ДТП погибли шесть взрослых и один ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
По словам министра, всего за этот период в республике зарегистрировано 87 ДТП. В авариях получили травмы 114 человек, среди них 15 — дети.
Кроме того, с начала августа было выявлено 289 водителей с признаками опьянения.
Ранее сообщалось, что, по данным управления ГИБДД УМВД России по Казани, в 2023 году в столице Татарстана количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом.