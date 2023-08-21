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В августе в Удмуртии в ДТП погибли шесть взрослых и один ребёнок

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С 1 по 20 августа в Удмуртии в ДТП погибли шесть взрослых и один ребёнок, заявил министр внутренних дел по республике Максим Тихонов на аппаратном совещании.
В августе в Удмуртии в ДТП погибли шесть взрослых и один ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По словам министра, всего за этот период в республике зарегистрировано 87 ДТП. В авариях получили травмы 114 человек, среди них 15 — дети.

Кроме того, с начала августа было выявлено 289 водителей с признаками опьянения.

Ранее сообщалось, что, по данным управления ГИБДД УМВД России по Казани, в 2023 году в столице Татарстана количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31% по сравнению с прошлым годом.

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