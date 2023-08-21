Кадровый эксперт Варакин высказался о возможности сна на работе

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что в России разрешён сон во время работы, но такая практика зависит от типов организации труда.

В некоторых компаниях корпоративная культура диктует полную свободу действий, сообщил он в беседе с телеканалом «360».

«Например, у ИТ-компаний сейчас практикуют прямо в офисе расположение комнат для кратковременного сна. Это позволяет лучше сконцентрироваться на работе», — отметил Варакин.

По его словам, в компании решают, вводить ли дневной сон в практику. Это, в частности, зависит от нагрузки сотрудника и графика его работы.

Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт Галина Смирнова рассказала, что дневной сон в жаркую погоду полезен для здоровья.