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Кадровый эксперт Варакин высказался о возможности сна на работе

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Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что в России разрешён сон во время работы, но такая практика зависит от типов организации труда.
Кадровый эксперт Варакин высказался о возможности сна на работе
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  • © Westend61

В некоторых компаниях корпоративная культура диктует полную свободу действий, сообщил он в беседе с телеканалом «360».

«Например, у ИТ-компаний сейчас практикуют прямо в офисе расположение комнат для кратковременного сна. Это позволяет лучше сконцентрироваться на работе», — отметил Варакин.

По его словам, в компании решают, вводить ли дневной сон в практику. Это, в частности, зависит от нагрузки сотрудника и графика его работы.

Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт Галина Смирнова рассказала, что дневной сон в жаркую погоду полезен для здоровья.

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