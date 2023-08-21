В Приморском крае в 2024 году начнётся строительство ещё 13 медицинских объектов — десяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и трёх врачебных амбулаторий.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На строительство ФАПов и амбулаторий предусмотрено более 255 млн рублей из краевого бюджета.

Кроме того, в региональном Минздраве сообщили, что руководство медучреждений также ведёт работу по привлечению медицинского персонала для работы на новых объектах.

Ранее глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что флагманский центр с вертолётной площадкой на территории больницы имени Боткина введут в эксплуатацию до конца 2023 года.