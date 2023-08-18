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Минздрав России отменил регистрацию препарата «Мабтера» в одной из дозировок

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Министерство здравоохранения России отменило регистрацию швейцарского противоопухолевого лекарственного препарата «Мабтера».
Минздрав России отменил регистрацию препарата «Мабтера» в одной из дозировок
  • Gettyimages.ru
  • © Tempura

Решение было принято на основании подачи юрлицом «Рош-Москва» заявления об отмене регистрации препарата.

На данный момент в реестре лекарств остались две записи о «Мабтере»: раствор для подкожного введения в дозировке 1400 мг, его регистрация действует до конца 2025 года.

Также в реестре значится концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в аптеках изменяются нормы продажи рецептурных лекарств с 1 сентября.

Позже в Минздраве отметили, что новая норма по продаже рецептурных лекарств не повлияет на их доступность.

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