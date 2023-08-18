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Депутат Чаплин посоветовал дачникам соблюдать закон при установке заборов

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил владельцам загородных домов о нормах закона, регламентирующих правила установки заборов на дачном участке.
Депутат Чаплин посоветовал дачникам соблюдать закон при установке заборов
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«Согласно закону, допускается высота забора на садовых участках не более 1,5 м и не допускается установка глухого забора. Кроме того, в регионах устанавливаются свои нормы, и они могут отличаться от федеральных», — объяснил депутат в беседе с «Российской газетой».

По его словам, некоторые правила касаются и материала ограждения. Так, забор из дерева можно устанавливать не ближе восьми метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и не ближе 15 м — к деревянному дому. Ближе можно ставить забор только из негорючего материала, отметил Чаплин.

Он также посоветовал дачникам при установке забора строго следить за соответствием границ участка кадастровым данным. По словам депутата, за захват чужой земли полагаются штрафы.

Ранее Никита Чаплин предлагал внести уточнение в закон о садоводстве и огородничестве и определить, сколько именно животных (кроликов, кур) разрешается держать на участке.

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