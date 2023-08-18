В Удмуртии кубок по парусному спорту «Ижевская регата» пройдёт 1—3 сентября
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона и на министра спорта республики Дениса Парахина.
Участники будут соревноваться на килевых яхтах новейшего российского класса МХ700 в формате лиги.
«Всего на воде будет восемь яхт. За два дня мы планируем провести больше 20 стартов — по 10—12 стартов в день при условии хорошей погоды», — прокомментировал директор компании X-sailing club Илья Марьямов.
В этом году «Ижевская регата» включена в единый календарь соревнований Минспорта России.
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