На Ставрополье девять тысяч семей приобрели жильё с использованием маткапитала

В Ставропольском крае с начала 2023 года около 9 тыс. семей приобрели жильё с использованием средств материнского капитала.

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитов смогли 1500 семей, на эти цели было выделено 810 млн рублей, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СФР.

«Ещё 5 тыс. семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 3,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В Минтруде региона уточнили, что материнский капитал можно потратить на строительство дома, покупку квартиры, ремонт. Улучшить свои жилищные условия семьи могут после достижения ребёнком трёхлетнего возраста, пишет ИА «Победа26».

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области направили с начала 2023 года 2,9 млрд рублей средств маткапитала на оплату ипотечных кредитов.