Узнать больше

На Ставрополье девять тысяч семей приобрели жильё с использованием маткапитала

Короткая ссылка
В Ставропольском крае с начала 2023 года около 9 тыс. семей приобрели жильё с использованием средств материнского капитала.
На Ставрополье девять тысяч семей приобрели жильё с использованием маткапитала
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитов смогли 1500 семей, на эти цели было выделено 810 млн рублей, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СФР.

«Ещё 5 тыс. семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 3,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В Минтруде региона уточнили, что материнский капитал можно потратить на строительство дома, покупку квартиры, ремонт. Улучшить свои жилищные условия семьи могут после достижения ребёнком трёхлетнего возраста, пишет ИА «Победа26».

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области направили с начала 2023 года 2,9 млрд рублей средств маткапитала на оплату ипотечных кредитов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить