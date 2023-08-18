В ТРК Озёрска маленькому ребёнку зажало палец в эскалаторе
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мэрию города.
В четверг, 17 августа, в ЕДДС округа поступило сообщение о том, что ребёнку 1,8 года зажало палец в эскалаторе.
«Служба спасения выехала в ТРК «Фестиваль», но помощь не потребовалась. Ребёнка освободили самостоятельно», — говорится в сообщении.
Ранее, по сообщению НСН, в Краснодарском крае было заведено уголовное дело после травмирования ребёнка на батуте.