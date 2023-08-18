В парке «Зарядье» состоится мастер-класс московского портала поставщиков
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Об этом сообщает НСН.
Портал поставщиков расскажет о преимуществах участия в закупках на платформе, а также о востребованных категориях товаров и услуг.
Портал был создан десять лет назад. Только в прошлом году Москва заключила 129,8 тыс. контрактов на 24,1 млрд рублей на платформе.
Ранее сообщалось, что москвичам расскажут о деятельности и услугах предпринимателей в рамках столичного фестиваля «Неспальный район», который будет проходить на 21 городской площадке до 3 сентября.