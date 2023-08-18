В парке «Зарядье» состоится мастер-класс московского портала поставщиков

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что 22 августа в парке «Зарядье» состоится мастер-класс «Работаем с городом напрямую» московского портала поставщиков.

Об этом сообщает НСН.

Портал поставщиков расскажет о преимуществах участия в закупках на платформе, а также о востребованных категориях товаров и услуг.

Портал был создан десять лет назад. Только в прошлом году Москва заключила 129,8 тыс. контрактов на 24,1 млрд рублей на платформе.

Ранее сообщалось, что москвичам расскажут о деятельности и услугах предпринимателей в рамках столичного фестиваля «Неспальный район», который будет проходить на 21 городской площадке до 3 сентября.