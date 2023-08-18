Уролог Богатырёв назвал отёки лица и ног неочевидным признаком болезни почек
- Gettyimages.ru
- © Westend61
В разговоре с газетой «Известия» врач перечислил признаки, которые могут указывать на развитие заболевания: цистит, отёки лица и ног, боль в пояснице и спине, беспричинная потеря аппетита.
По его словам, иногда отмечается повышение температуры тела и/или артериального давления.
Болезни почек могут развиваться незаметно, но уже на ранних стадиях проблему можно выявить с помощью лабораторных анализов: общего анализа мочи и крови.
Людям с повышенным риском (диабет, гипертония и др.) Богатырёв посоветовал сделать скрининг.
Ранее доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.