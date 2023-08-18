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Уролог Богатырёв назвал отёки лица и ног неочевидным признаком болезни почек

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Врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв рассказал, что на заболевания почек может указывать ряд неочевидных симптомов.
Уролог Богатырёв назвал отёки лица и ног неочевидным признаком болезни почек
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  • © Westend61

В разговоре с газетой «Известия» врач перечислил признаки, которые могут указывать на развитие заболевания: цистит, отёки лица и ног, боль в пояснице и спине, беспричинная потеря аппетита.

По его словам, иногда отмечается повышение температуры тела и/или артериального давления.

Болезни почек могут развиваться незаметно, но уже на ранних стадиях проблему можно выявить с помощью лабораторных анализов: общего анализа мочи и крови.

Людям с повышенным риском (диабет, гипертония и др.) Богатырёв посоветовал сделать скрининг.

Ранее доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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