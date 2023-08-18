Уролог Богатырёв назвал отёки лица и ног неочевидным признаком болезни почек

Врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв рассказал, что на заболевания почек может указывать ряд неочевидных симптомов.

В разговоре с газетой «Известия» врач перечислил признаки, которые могут указывать на развитие заболевания: цистит, отёки лица и ног, боль в пояснице и спине, беспричинная потеря аппетита.

По его словам, иногда отмечается повышение температуры тела и/или артериального давления.

Болезни почек могут развиваться незаметно, но уже на ранних стадиях проблему можно выявить с помощью лабораторных анализов: общего анализа мочи и крови.

Людям с повышенным риском (диабет, гипертония и др.) Богатырёв посоветовал сделать скрининг.

Ранее доктор медицинских наук терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.