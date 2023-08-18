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В Приморье компенсируют пострадавшим от наводнения расходы на электричество

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В Приморском крае компенсируют расходы на электричество, затраченное на осушение домовладений пострадавших от наводнения жителей региона.
В Приморье компенсируют пострадавшим от наводнения расходы на электричество
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба правительства края в Telegram.

«В тех домах, где для просушки помещений сейчас используют тепловые пушки и другое электрооборудование, жильцам компенсируют оплату электричества», — говорится в сообщении.

Утверждается, что правительство должно проработать порядок возмещения расходов за период с 12 августа по 1 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что самолёт с гуманитарным грузом из Белоруссии прибыл в пострадавший от наводнения Приморский край.

Также поступала информация, что число эвакуированных из зоны подтопления в Приморье превысило 5 тыс.

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