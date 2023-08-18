В Приморье компенсируют пострадавшим от наводнения расходы на электричество
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства края в Telegram.
«В тех домах, где для просушки помещений сейчас используют тепловые пушки и другое электрооборудование, жильцам компенсируют оплату электричества», — говорится в сообщении.
Утверждается, что правительство должно проработать порядок возмещения расходов за период с 12 августа по 1 сентября текущего года.
Ранее стало известно, что самолёт с гуманитарным грузом из Белоруссии прибыл в пострадавший от наводнения Приморский край.
Также поступала информация, что число эвакуированных из зоны подтопления в Приморье превысило 5 тыс.