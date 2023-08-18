В Москве спрос на школьную форму вырос на 190% в августе
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В основном потребители покупают такие товары через маркетплейсы и на школьных ярмарках, сообщает сайт «Москва 24».
Средний чек на школьную форму в августе составил 3215 рублей — на 11% ниже, чем в июле.
Чек на школьные блузки и рубашки достигал 1140 рублей (-5% по сравнению с июлем), а число покупок возросло на 120%.
Траты на детские брюки и юбки в среднем составляли 1374 рубля (-6%), число покупок выросло на 105%.
Детские туфли и ботинки в среднем обходились в 1822 рубля (+8%). Вместе с тем число покупок в августе увеличилось на 71%.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.