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В Москве спрос на школьную форму вырос на 190% в августе

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По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»), спрос на школьную форму в Москве вырос на 190% в первые 15 дней августа по сравнению с июлем.
В Москве спрос на школьную форму вырос на 190% в августе
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В основном потребители покупают такие товары через маркетплейсы и на школьных ярмарках, сообщает сайт «Москва 24».

Средний чек на школьную форму в августе составил 3215 рублей — на 11% ниже, чем в июле.

Чек на школьные блузки и рубашки достигал 1140 рублей (-5% по сравнению с июлем), а число покупок возросло на 120%.

Траты на детские брюки и юбки в среднем составляли 1374 рубля (-6%), число покупок выросло на 105%.

Детские туфли и ботинки в среднем обходились в 1822 рубля (+8%). Вместе с тем число покупок в августе увеличилось на 71%.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

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