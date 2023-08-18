В России могут ввести блокировку средств незаконно выводящего деньги бизнеса
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Об этом сообщает газета «Известия».
Утверждается, что это позволит пресечь незаконный вывод денежных средств и обеспечить защиту прав потребителей.
Зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов заявил, что многие иностранные компании, уходя из России, не выполняют необходимые требования законодательства. Однако у многих из них остаются банковские счета в России, что делает проблему актуальной.
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что внимательно изучают предложения, высказанные членами общественного совета.
Ранее Роскомнадзор стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.