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В России могут ввести блокировку средств незаконно выводящего деньги бизнеса

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В протоколе решения общественного совета Роспотребнадзора говорится, что в России предложили ввести блокировку средств и имущества бизнеса, выводящего незаконно денежные средства из страны.
В России могут ввести блокировку средств незаконно выводящего деньги бизнеса
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает газета «Известия».

Утверждается, что это позволит пресечь незаконный вывод денежных средств и обеспечить защиту прав потребителей. 

Зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов заявил, что многие иностранные компании, уходя из России, не выполняют необходимые требования законодательства. Однако у многих из них остаются банковские счета в России, что делает проблему актуальной.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что внимательно изучают предложения, высказанные членами общественного совета.

Ранее Роскомнадзор стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

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