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Мишустин поздравил с профессиональным праздником сотрудников воздушного флота России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников авиационной отрасли с Днём воздушного флота России, отмечающимся в третье воскресенье августа ежегодно.

Об этом сообщает сайт Росавиации.

В поздравлении Мишустин отметил, что авиакомплекс страны продолжает развиваться.

«Расширяется маршрутная сеть полётов, прокладываются новые воздушные трассы, вводятся в эксплуатацию взлётно-посадочные полосы», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов в город Варадеро на Кубе до трёх в неделю.

Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.

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