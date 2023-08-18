Мишустин поздравил с профессиональным праздником сотрудников воздушного флота России
Об этом сообщает сайт Росавиации.
В поздравлении Мишустин отметил, что авиакомплекс страны продолжает развиваться.
«Расширяется маршрутная сеть полётов, прокладываются новые воздушные трассы, вводятся в эксплуатацию взлётно-посадочные полосы», — добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с сентября увеличит количество рейсов в город Варадеро на Кубе до трёх в неделю.
Также стало известно, что правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей Росавиации на поддержку отрасли.