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Меликов заявил, что обсудил с Путиным отключение света в Дагестане

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Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос отключения света и стабилизации энергоснабжения в регионе.
Меликов заявил, что обсудил с Путиным отключение света в Дагестане
  • РИА Новости

«Я действительно обращался и в правительство, и сегодня на Госсовете об этом говорил с Владимиром Владимировичем, надеюсь, он поддержит моё обращение. Здесь нужно проводить, на мой взгляд, оценку по факту нынешних отключений», — цитирует Меликова РИА Новости.

Он пояснил, что с учётом высокой температуры в Дагестане необходимо принимать экстренные меры. Кроме того, по словам Меликова, случаи отключений увеличиваются.

Президент России Владимир Путин ранее поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать всё возможное для минимизации ущерба после пожара на заправочной станции в Дагестане.

На данный момент в регионе идёт процедура опознания погибших в результате взрыва в Махачкале, по состоянию на 16 августа неопознанными оставались 17 человек.

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