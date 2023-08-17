Житель Петербурга предстанет перед судом за мошенничество на 41 млн рублей на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД России.
В 2015 году на территории Ставрополья, Кубани и Ростовской области мошенники открывали офисы по получению от населения займов с последующей выплатой процентов. Злоумышленникам удалось обмануть около 160 человек на сумму более 41 млн рублей.
Большая часть пострадавших — пенсионеры.
Один из фигурантов находился в федеральном розыске свыше пяти лет. Его удалось задержать, уголовное дело уже передано в суд.
Ещё четверо фигурантов осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Один находится в розыске.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что телефонные мошенники используют для обмана сообщения в мессенджере от знакомых или коллег по работе.