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Житель Петербурга предстанет перед судом за мошенничество на 41 млн рублей на Ставрополье

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В Ставропольском крае перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга, который вместе с сообщниками обманывал пенсионеров.
Житель Петербурга предстанет перед судом за мошенничество на 41 млн рублей на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД России.

В 2015 году на территории Ставрополья, Кубани и Ростовской области мошенники открывали офисы по получению от населения займов с последующей выплатой процентов. Злоумышленникам удалось обмануть около 160 человек на сумму более 41 млн рублей.

Большая часть пострадавших — пенсионеры.

Один из фигурантов находился в федеральном розыске свыше пяти лет. Его удалось задержать, уголовное дело уже передано в суд.

Ещё четверо фигурантов осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Один находится в розыске.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что телефонные мошенники используют для обмана сообщения в мессенджере от знакомых или коллег по работе.

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