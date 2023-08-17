Терапевт Чернышова призвала больше гулять для укрепления иммунитета

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как подготовить организм к «сезону простуд».

«Рекомендую воспользоваться прекрасными летними днями: больше бывать на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической активностью (хотя бы гулять) и есть побольше сезонных фруктов и овощей», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, также желательно соблюдать режим сна. Чернышова советует ложиться спать до полуночи.

«В крупных городах есть тенденция, что время начала сна смещается за полночь, — это неправильно. Людям в летнем отпуске рекомендуется хотя бы за несколько дней до его конца постепенно возвращаться к нормальному режиму и стараться уходить на вечерний сон пораньше», — добавила она.

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