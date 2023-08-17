Минимальный набор школьника подешевел на 4% за год

Минимальный набор школьника в августе оценивается в 12 146 рублей, следует из данных ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Если учитывать в качестве минимального набора для школы комплект, в который входят школьная форма, набор первоклассника, дневник, набор тетрадей, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка и рюкзак, средний размер трат составляет 12 146 руб. Это на 4% ниже уровня прошлого года и на 1% ниже уровня июля», — заявили аналитики.

По оценке экспертов, продажи наборов школьника в первой половине августа выросли на 24% по сравнению с августом 2022 года и на 109% по сравнению с первой половиной июля 2023 года.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.