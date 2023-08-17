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Суд в Петербурге взыскал с актёра Бычкова 715 тысяч рублей за неявку на ток-шоу

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Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал 715 тыс. рублей с актёра Виктора Бычкова, который не появился на съёмках ток-шоу «Секрет на миллион» в 2021 году.

Отмечается, что иск подала студия-производитель телепрограммы.

«Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 рублей, убытки в размере 306 176,33 рубля, судебные расходы — 7 381,17 рубля», — приводит ТАСС заявление объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

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