Суд в Петербурге взыскал с актёра Бычкова 715 тысяч рублей за неявку на ток-шоу

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал 715 тыс. рублей с актёра Виктора Бычкова, который не появился на съёмках ток-шоу «Секрет на миллион» в 2021 году.