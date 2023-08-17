Суд в Петербурге взыскал с актёра Бычкова 715 тысяч рублей за неявку на ток-шоу
Отмечается, что иск подала студия-производитель телепрограммы.
«Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 рублей, убытки в размере 306 176,33 рубля, судебные расходы — 7 381,17 рубля», — приводит ТАСС заявление объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.