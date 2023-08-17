Узнать больше

В Тюменской области откроют три центра IT-образования для детей

Короткая ссылка
В Тюменской области планируют открыть три центра цифрового образования «IT-куб» для детей.
В Тюменской области откроют три центра IT-образования для детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Два заработают на базе школ №65 и №88 города Тюмени и один — в школе имени Декабристов города Ялуторовска. Об этом стало известно сегодня, 17 августа, во время брифинга на I Всероссийском съезде руководителей центров цифрового образования детей «IT-куб», — отмечается в сообщении.

Первый центр начнёт работу 18 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить