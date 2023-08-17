В Тюменской области откроют три центра IT-образования для детей

В Тюменской области планируют открыть три центра цифрового образования «IT-куб» для детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Два заработают на базе школ №65 и №88 города Тюмени и один — в школе имени Декабристов города Ялуторовска. Об этом стало известно сегодня, 17 августа, во время брифинга на I Всероссийском съезде руководителей центров цифрового образования детей «IT-куб», — отмечается в сообщении.

Первый центр начнёт работу 18 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов заявил, что в школы Подмосковья в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.