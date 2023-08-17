Заммэра Ракова рассказала о начале трансформации среднего профессионального образования в Москве

В Москве началась масштабная трансформация системы среднего профессионального образования, в её основе лежат принципы практикоориентированности, мультиспециальности и повышения разрядности.

Об этом на пленарном заседании Всероссийского форума среднего профессионального образования в Гостином Дворе сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие проходит в рамках Московского урбанистического форума.

По словам Раковой, в результате трансформации будут обновлены образовательные программы колледжей, будет развиваться тесное взаимодействие с работодателями и создана новая современная инфраструктура, а педагогам и студентам столичных колледжей станут доступны электронные сервисы «МЭШ».

Сам форум стартовал с праздничного шествия: студенты столичных колледжей, участники проекта «Московское долголетие» и барабанный оркестр прошли от парка «Зарядье» до Гостиного Двора.